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Жизнь

Сына крупного сибирского застройщика задержали по делу о поставке оборудования в больницу

В Краснодаре задержали Константина Егорова, сына главы компании «Сибиряк» — крупнейшего застройщика Красноярска, сообщает РИА «Новости».

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Егорова задержали в пятницу, 2 апреля, в связи с уголовным делом о поставке оборудования Красноярской краевой клинической больнице № 1.

В субботу, 3 апреля, в доме главы «Сибиряка» Владимира Егорова работали силовики.

«Константин Егоров находится в статусе подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ по делу о мошенничестве в краевой больнице», — рассказал источник агентства.


По версии следствия, в 2018—2019 годах с помощью фиктивных заключений экспертизы заменили на более дешевое медицинское оборудование, подлежащее поставке по госконтракту.

Подрядчиком строительства корпуса больницы была компания «Сибиряк», которая занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

Ранее в Иркутской области задержали экс-главу минздрава — вместе с сыном «похищала» миллионы на закупках для врачей.

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