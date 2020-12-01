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Жизнь

Задержали экс-главу минздрава. Вместе с сыном «похищала» миллионы на закупках для врачей

В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения Наталию Ледяеву, которую подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщает региональный СК.

Наталия Ледяева, министр здравоохранения Иркутской области.
Наталия Ледяева, министр здравоохранения Иркутской области.
кадр из видео

Напомним, в отставку с поста министра Ледяева ушла 11 ноября. В октябре ее сына-бизнесмена арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 40 млн рублей при поставке масок в больницы региона.

Однако, как сообщили в СК, установили еще один эпизод, связанный с поставками медицинских изделий на 25 млн рублей.

«С мая по октябрь 2020 года Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты для нужд министерства здравоохранения», — рассказали в ведомстве.

Следствие выявило, что Ледяева обеспечила создание условий для заключения минздравом контракта с определенной компанией.

При этом, уточняет СК, министр осозновала, что «ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия».

В итоге больницы получили маски и респираторы, которые не соответствуют условиям и целям. Более того, товар не прошел регистрацию в качестве медизделий.

«С целью придания вида законности совершенной поставки, поставляемые товары были сопровождены регистрационными удостоверениями на иные медицинские изделия. После в рамках исполнения указанного контракта в качестве оплаты из бюджета Иркутской области необоснованно были перечислены денежные средства в сумме около 25 млн рублей», — отмечает ведомство.

Бывшего министра задержали, по месту жительства провели обыски. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

По данным местных СМИ, Ледяеву, возможно, также могут спросить про закупку аппаратов ИВЛ на 331 млн рублей.

Якобы договор о поставке без торгов заключили напрямую, при этом компания получила 100% предоплаты и была обязана доставить аппараты до 2 октября.

Ранее в Омской области главу минздрава отправили в отставку после скандала с ковидными тяжелобольными.

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