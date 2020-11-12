В отставку ушла глава минздрава, чей сын попался на махинациях с масками для больниц на 40 млн рублей

Заявление об уходе Ледяева написала 11 ноября, при этом проблемы начались еще в октябре. Ее сына, Илью Белоусова, арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

«Предприниматель заключил крупные контракты на поставку медицинских масок с тремя медучреждениями Иркутска. Заказ больницы получили, после чего перечислили средства. Позже правоохранители выяснили, что поставщик подделал документы на маски, изделия не отвечают требованиям ГОСТ и условиям контракта», — выяснили в региональном СК.

Также задержали еще пятерых бизнесменов, которые имеют отношение к поставке некачественных масок — их отправили под домашний арест.

В связи с этим Ледяеву отстранили от работы, а также начали в ее отношении служебную проверку. Министр, как обычно происходит в таких случаях, «ушла на больничный».

Масочный режим. Коронавирус. СС0

Примечательно, что ранее в минздраве провели обыски, которые могут быть связаны с закупками аппаратов ИВЛ на 331 млн рублей.

«Закупку объявили весной во время первой волны коронавируса. Это был не конкурентный тендер, а закупка у единственного поставщика. Договор о поставке без торгов заключили напрямую, при этом компания получила 100% предоплаты, была обязана доставить аппараты до 2 октября. Скорее всего, не поставила оборудование в иркутские больницы. Тут попахивает тем, что госпожа Ледяева отдала деньги компании, которая не смогла, не захотела или не собиралась поставлять ИВЛ», — отметил Telegram-канал «Иркутск политический».

Издание также отмечает, что следствие может заинтересовать «частный медицинский бизнес» и «монетизация полномочий» хваткой чиновницы.

Кстати, в мае Ледяева быстро нашла деньги медикам, записавшим «обращение к Путину» — им почему-то решили не давать ковидные выплаты.

Ранее жители Хакасии потребовали отставки главы минздрава, который заявил про «расстрел», когда устроил разнос расплакавшемуся из-за бабушки фельдешеру.