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Жизнь

В отставку ушла глава минздрава, чей сын попался на махинациях с масками для больниц на 40 млн рублей

Глава минздрава Иркутской области Наталия Ледяева написала заявление об отставке по состоянию здоровья, сообщает Babr.24.

Наталия Ледяева, министр здравоохранения Иркутской области.
Наталия Ледяева, министр здравоохранения Иркутской области.
кадр из видео

Заявление об уходе Ледяева написала 11 ноября, при этом проблемы начались еще в октябре. Ее сына, Илью Белоусова, арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

«Предприниматель заключил крупные контракты на поставку медицинских масок с тремя медучреждениями Иркутска. Заказ больницы получили, после чего перечислили средства. Позже правоохранители выяснили, что поставщик подделал документы на маски, изделия не отвечают требованиям ГОСТ и условиям контракта», — выяснили в региональном СК.

Также задержали еще пятерых бизнесменов, которые имеют отношение к поставке некачественных масок — их отправили под домашний арест.

В связи с этим Ледяеву отстранили от работы, а также начали в ее отношении служебную проверку. Министр, как обычно происходит в таких случаях, «ушла на больничный».

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Примечательно, что ранее в минздраве провели обыски, которые могут быть связаны с закупками аппаратов ИВЛ на 331 млн рублей.

«Закупку объявили весной во время первой волны коронавируса. Это был не конкурентный тендер, а закупка у единственного поставщика. Договор о поставке без торгов заключили напрямую, при этом компания получила 100% предоплаты, была обязана доставить аппараты до 2 октября. Скорее всего, не поставила оборудование в иркутские больницы. Тут попахивает тем, что госпожа Ледяева отдала деньги компании, которая не смогла, не захотела или не собиралась поставлять ИВЛ», — отметил Telegram-канал «Иркутск политический».

Издание также отмечает, что следствие может заинтересовать «частный медицинский бизнес» и «монетизация полномочий» хваткой чиновницы.

Кстати, в мае Ледяева быстро нашла деньги медикам, записавшим «обращение к Путину» — им почему-то решили не давать ковидные выплаты.

Ранее жители Хакасии потребовали отставки главы минздрава, который заявил про «расстрел», когда устроил разнос расплакавшемуся из-за бабушки фельдешеру.

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