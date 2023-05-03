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Жизнь

Синдикат высокой моды осиротел: жизнь и смерть в одной связке легендарных российских дизайнеров

После смертей дизайнеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева в России предложили создать национальный музей моды.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0

Об этом заявил РБК историк моды Александр Васильев.

В одной связке

Два великих дизайнера ушли друг за другом — в одной связке, в одной цепочке. Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля, а 2 мая скончался модельер Валентин Юдашкин.

После смерти Зайцева в официальном Telegram-канале от лица Юдашкина было появилось заявление кутюрье в связи с кончиной: «Я помню, как пришел к нему учиться в Дом моды на Проспекте мира. Это было просто незабываемо, каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. Была совместная работа, я посещал его мастер-классы, фотосессии. Я мог наблюдать как он творил искусство и историю, это дорогого стоит».

Юдашкин начинал как парикмахер в доме моды Вячеслава Зайцева. Особенно популярна была его коллекция «Яйца Фаберже», которую он показал в Париже, и несколько из этих моделей он оставил там.

В 1996-м официально обрел статус кутюрье — Юдашкина приняли в качестве члена-корреспондента в Парижский синдикат высокой моды. Он создавал книги, оформлял спектакли, делал украшения и создавал парфюмерные ароматы, указывает Газета.Ru.

На Неделях высокой моды в Париже Юдашкин был вплоть до 2022 года. Показ на Московской неделе моды — шоу Valentin Yudashkin на Парящем мосту в парке «Зарядье» стало завершающим.

Вячеслав Зайцев — первый российский модельер. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году. Последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве из-за серьезной болезни.

Похороны Вячеслава Зайцева состоятся 4 мая на Здеховском кладбище в Щелково, указывает news.ru.

Прощание с кутюрье состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище.

В 2019 году скоропостижно скончалась создатель первых бутиков и икона стиля российской индустрии моды Алла Вербер — fashion-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury, байер. Одна из самых влиятельных и успешных женщин-предпринимателей России.

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