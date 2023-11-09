9 ноября
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Жизнь

Синичкин день пройдет в "Изумрудном" парке

В барнаульском парке пройдет лекция, посвященная зимней птице, сообщает Telegram-канал "Изумрудного".

Синица. Птица.
Синица. Птица.
СС0

Вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель расскажет о птицах, которые зимуют в Алтайском крае, и какие из них встречаются в "Изумрудном".

Встреча состоится в визит-центре парка 12 ноября в 13:00.

Ранее в "Изумрудном" парке появилась гигантская белка.

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