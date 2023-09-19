19 сентября
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Жизнь

В Барнауле начали восстанавливать скульптуру «Кузнец»

Скульптуру обнаружили в парке "Изумрудный" еще в мае, когда проводили земляные работы.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

Когда-то "Кузнец" украшал парк.

Сейчас ее принялись восстанавливать. За такую работу взялся координатор проекта «Журналист меняет профессию» Константин Ганов.

Ранее ожесточенные торги за право реставрации редчайшего памятника разгорелись на Алтае.

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