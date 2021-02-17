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Жизнь

Синоптик рассказал, когда могут вскрыться реки Алтайского края

Реки в Алтайском крае могут начать освобождаться ото льда уже в конце марта, спрогнозиовал и.о. начальника Алтайского ЦГМС Дмитрий Савин на заседании КЧС.

Воздушный мониторинг гор Алтайского края.
Воздушный мониторинг гор Алтайского края.
22.mchs.gov.ru

Дневные температуры в этот период могут достигать значений +5…+10 градусов, отметил он.

В крае наблюдается избыточное увлажнение почвы на большей части территории, что существенно снижает проникновение в нее талой воды, но при этом нет ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает склоновый сток при интенсивном снеготаянии.

Еще один плюс паводковой ситуации в 2021 году — это ледяная прослойка, образовавшаяся в снежном покрове из-за оттепели и смешанных осадков первой декады февраля.

«Она должна замедлить разрушения снежного покрова в период установления устойчивых положительных температур», — пояснил Савин.

Прогноз пока только предварительный и будет уточняться по мере поступления дополнительной информации.

Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае начался период снегопадов и метелей.

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