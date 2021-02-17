Синоптик рассказал, когда могут вскрыться реки Алтайского края

Дневные температуры в этот период могут достигать значений +5…+10 градусов, отметил он.
В крае наблюдается избыточное увлажнение почвы на большей части территории, что существенно снижает проникновение в нее талой воды, но при этом нет ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает склоновый сток при интенсивном снеготаянии.
Еще один плюс паводковой ситуации в 2021 году — это ледяная прослойка, образовавшаяся в снежном покрове из-за оттепели и смешанных осадков первой декады февраля.
«Она должна замедлить разрушения снежного покрова в период установления устойчивых положительных температур», — пояснил Савин.
Прогноз пока только предварительный и будет уточняться по мере поступления дополнительной информации.
Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае начался период снегопадов и метелей.