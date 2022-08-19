19 августа
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Жизнь

Синоптик рассказала, когда в Алтайский край вернется тепло

Холода пришли в Алтайский край ненадолго. Тепло вернется в регион уже на следующей неделе, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Лето. Солнце. Красота.
Лето. Солнце. Красота.
freepik.com@halayalex

По словам метеоролога, прохладная погода сохранится в Алтайском крае до субботы 20 августа, после чего начнется потепление.

По прогнозу Сырых, средняя дневная температура в последующий период будет колебаться в районе 22−25 градусов.

Отметим, что краевой Гидрометцентр прогнозирует 14−19 градусов днем в пятницу, 16−21 — в субботу, и 18−23 — в воскресенье.

Напомним, россиян ждет благоприятный переход от лета к осени. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

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