Синоптик рассказала, когда в Алтайский край вернется тепло

По словам метеоролога, прохладная погода сохранится в Алтайском крае до субботы 20 августа, после чего начнется потепление.
По прогнозу Сырых, средняя дневная температура в последующий период будет колебаться в районе 22−25 градусов.
Отметим, что краевой Гидрометцентр прогнозирует 14−19 градусов днем в пятницу, 16−21 — в субботу, и 18−23 — в воскресенье.
Напомним, россиян ждет благоприятный переход от лета к осени. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.