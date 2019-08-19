Синоптики объяснили, почему рано пожелтели деревья

В 2019 году в российских регионах рано пожелтели листья. В Гидрометцентре « Российской газете » рассказали, что всему виной пасмурное и холодное лето.

Синоптики уверены, что на то, что листья рано пожелтели и опали, повлияли холодные ночи в июле и начале августа, когда столбики термометров опускались до +5… +6 градусов.

Также было много пасмурных и дождливых дней, в то время как для хлорофилла нужно солнце и тепло. Из-за недостатка тепла пигмент начинает разрушаться.

По данным Гидрометцентра, в Алтайском крае жара ослабела. На неделе по ночам температура будет колебаться в районе +10… +15 градусов, днем до +24 и небольшие дожди.

Барнаульцы заметили пожелтевшие листья на деревьях еще в середине июля. Кто-то заподозрил, что растения могут быть чем-то поражены, но на самом деле листья выгорели от жары. В Барнауле долгое время стояла аномальная жара и долго не было осадков.