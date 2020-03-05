Синоптики пообещали россиянам жаркое «малиновое» лето

По его словам, лето получится очень комфортным для россиян.

«Я обозвал его „малиновым“, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — заявил Тишковец.

Синоптик также добавил, что весна тоже побьет температурные рекорды.

«Температура в марте у нас выше на три-шесть градусов, в апреле будет на два-три, а в мае — на один-два. То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», — сказал он.