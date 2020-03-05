Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Синоптики пообещали россиянам жаркое «малиновое» лето

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что летом 2020 года в каждом месяце температура будет превышать климатическую норму, пишет «Газета.ру».

Жара, стрекоза.
Жара, стрекоза.
CC0

По его словам, лето получится очень комфортным для россиян.

«Я обозвал его „малиновым“, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — заявил Тишковец.

Синоптик также добавил, что весна тоже побьет температурные рекорды.

«Температура в марте у нас выше на три-шесть градусов, в апреле будет на два-три, а в мае — на один-два. То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», — сказал он.

Напомним, что недавно в Барнауле из-за аномально теплой весны преждевременно распустились вербы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость