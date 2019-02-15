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Жизнь

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

В понедельник, 18 февраля, в Алтайском крае синоптики прогнозируют штормовую погоду. Днем ожидается сильный ветер с порывами до 19−24 м/с. На большой части региона будет снег и метель, сообщил алтайский ЦГМС.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

18 февраля температура воздуха в крае ночью будет −6…−11, местами в восточных районах до -16, днем -1…+4. Местами ожидаются осадки, метель и гололед на дорогах. Ветер южный, 9−14 м/с, с усилением до 19 м/с, местами в южных районах порывы могут достичь 24 м/с.

В Барнауле 18 февраля синоптики предупредили о налипании мокрого снега. Температура воздуха ночью будет −8…−10, а днем 0…+2. В дневные часы прогнозируют ветер 9−14 м/с с порывами до 19 м/с.

Теплая погода в Алтайском крае установится на выходных — 16 и 17 февраля. Днем в воскресенье столбик термометра покажет −3…+2 градусов.

Ранее altapress.ru писал, что в 2019 года в Сибири весна будет ранней и теплой.

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