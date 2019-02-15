Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

18 февраля температура воздуха в крае ночью будет −6…−11, местами в восточных районах до -16, днем -1…+4. Местами ожидаются осадки, метель и гололед на дорогах. Ветер южный, 9−14 м/с, с усилением до 19 м/с, местами в южных районах порывы могут достичь 24 м/с.
В Барнауле 18 февраля синоптики предупредили о налипании мокрого снега. Температура воздуха ночью будет −8…−10, а днем 0…+2. В дневные часы прогнозируют ветер 9−14 м/с с порывами до 19 м/с.
Теплая погода в Алтайском крае установится на выходных — 16 и 17 февраля. Днем в воскресенье столбик термометра покажет −3…+2 градусов.
Ранее altapress.ru писал, что в 2019 года в Сибири весна будет ранней и теплой.