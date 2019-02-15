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Жизнь

Синоптики пообещали, что весна будет ранней и теплой

По предварительным прогнозам Росгидромета, почти во всей Сибири и на территории европейской части России в марте средняя температура воздуха будет в пределах нормы или даже на градус выше. Ниже нормы она может быть на Дальнем Востоке, в Забайкальском крае и Иркутской области, пишет «Российская газета».

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

Тем временем в Алтайском крае уже 15 февраля будет относительно тепло: −3…−8, местами до -13. День обещают без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. На выходных 16 и 17 февраля в регионе значительно потеплеет. Днем в воскресенье столбик термометра покажет −3…+2 градусов.

15 февраля православные отмечают Сретение, с этим днем связаны некоторые народные приметы. Они гласят, что если на Сретение на улице оттепель, то это к очень теплой и ранней весне. А вот если этот день будет день пасмурным, то весна будет затяжной.

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