Синоптики пообещали, что весна будет ранней и теплой

Тем временем в Алтайском крае уже 15 февраля будет относительно тепло: −3…−8, местами до -13. День обещают без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. На выходных 16 и 17 февраля в регионе значительно потеплеет. Днем в воскресенье столбик термометра покажет −3…+2 градусов.
15 февраля православные отмечают Сретение, с этим днем связаны некоторые народные приметы. Они гласят, что если на Сретение на улице оттепель, то это к очень теплой и ранней весне. А вот если этот день будет день пасмурным, то весна будет затяжной.