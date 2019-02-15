Синоптики пообещали, что весна будет ранней и теплой

По предварительным прогнозам Росгидромета, почти во всей Сибири и на территории европейской части России в марте средняя температура воздуха будет в пределах нормы или даже на градус выше. Ниже нормы она может быть на Дальнем Востоке, в Забайкальском крае и Иркутской области, пишет «Российская газета».