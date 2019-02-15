Сретение 2019: что это за праздник и что нельзя делать в этот день

Что за праздник Сретение Господне?
Сретение — двунадесятый православный праздник, то есть один из 12 важнейших после Пасхи. Он посвящен событию из жизни Иисуса Христа и Богородицы.
По иудейскому обычаю, на 40-й день после рождения Богородица принесла сына в храм, чтобы посвятить первенца Богу.
Там их встретил благочестивый старец Симеон. По преданию, ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Считается, что старцу в этот момент было около 360 лет, сообщает foma.ru.
Старец Симеон взял младенца на руки и произнес: «Сейчас отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, потому что видели очи мои спасение твоё, которое ты приготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
Впоследствии в православной церкви эти слова стали молитвой.
Симеон благословил Богородицу с сыном и предсказал, что ей придется пережить большое горе.
Что означает «Сретение»?
Слово «сретение» означает «встреча».
В чем суть праздника Сретение?
15 февраля верующие празднуют встречу человечества (в лице старца Симеона) с Богом.
Церковные традиции праздника Сретение Господне
В праздник Сретения на церковной службе священнослужители могут быть одеты в белые или голубые одежды. Белый символизирует божественный свет, а голубой — непорочность и чистоту Богородицы.
В православной церкви существует традиция освящать церковные свечи на Сретение Господне, пишет foma.ru.Она пришла из католической церкви. Там чином крестных ходов с зажженными светильниками старались отвлечь людей от языческих праздников, связанных с почитанием огня. У славян таким праздником были Громницы.
По церковным правилам, к свечам, освященным на Сретение, не следует относиться как к магическому предмету. Их хранят и зажигают дома во время молитвы.
Сретение: народные традиции 15 февраля
В народных традициях 15 февраля смешались христианские и языческие элементы. Встрече в Иерусалимском храме нашлась аналогия: встреча зимы и весны. «В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила», — говорили люди.
Что нельзя делать в праздник Сретение?
- По церковным правилам, 15 февраля нельзя ругаться матом, злословить, конфликтовать с близкими, желать людям зла.
- На Сретение нельзя злоупотреблять алкоголем.
- Нельзя гадать, заниматься оккультизмом и магией.
- Нельзя увлекаться приметами. В церкви их считают суеверием.
- 15 февраля 2019 — постный день, уточняет azbyka.ru. Постящимся нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты.