Синоптики прогнозируют на Алтае метель и мокрый снег

В Алтайском крае 5 ноябре синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер, сообщает алтайский ЦГМС. При этом столбик термометра покажет −1…+4 градусов.

Погода в Барнауле 5 ноября

временами снег , метель , на дорогах гололедица,

метель на дорогах гололедица, температура воздуха днем: около 0 градусов.

ветер юго-западный , 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 5 ноября

в отдельных районах мокрый снег , метель , на дорогах местами гололедица,

метель на дорогах местами гололедица, температура воздуха днем: −1…+4

ветер юго-западный , 12−17 м/с , местами порывы 19−24 м/с.

Погода в Республике Алтай 5 ноября

без осадков,

температура воздуха днем: 0…+5 , местами до -8,

местами до -8, ветер западный 3−8 м/с , местами порывы до 17 м/с.

Ранее altapress.ru сообщал, что 3 ноября из-за непогоды под Барнаулом на одном участке дороги произошло 11 ДТП.

Сотрудники МЧС напоминают, что при осадках ухудшающих видимость на дорогам, поэтому водителям следует уменьшить скорость движения до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар, не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Также не стоит приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.