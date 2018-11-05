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Синоптики прогнозируют на Алтае метель и мокрый снег

В Алтайском крае 5 ноябре синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер, сообщает алтайский ЦГМС. При этом столбик термометра покажет −1…+4 градусов.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Погода в Барнауле 5 ноября

  • временами снег, метель, на дорогах гололедица,
  • температура воздуха днем: около 0 градусов.
  • ветер юго-западный, 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 5 ноября

  • в отдельных районах мокрый снег, метель, на дорогах местами гололедица,
  • температура воздуха днем: −1…+4
  • ветер юго-западный, 12−17 м/с, местами порывы 19−24 м/с.

Погода в Республике Алтай 5 ноября

  • без осадков,
  • температура воздуха днем: 0…+5, местами до -8,
  • ветер западный 3−8 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ранее altapress.ru сообщал, что 3 ноября из-за непогоды под Барнаулом на одном участке дороги произошло 11 ДТП.

Сотрудники МЧС напоминают, что при осадках ухудшающих видимость на дорогам, поэтому водителям следует уменьшить скорость движения до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар, не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Также не стоит приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

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