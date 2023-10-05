Синоптики рассказали, когда Алтайский край накроет мокрый снег

В своих прогнозах синоптики сообщают, что после бабьего лета в регионе станет мокро и холодно.

В Алтайском крае бабье лето прошло в октябре, но во второй декаде месяца уже появятся заморозки. По прогнозам 16 октября ожидается мокрый снег.

Об этом рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер amic.ru.

В ближайшие 10 дней погода будет колебаться от +13...+18 до -4...-1 градуса.

К концу октября синоптики прогнозируют устойчивый переход за 0 градусов. В это время ожидается снежный покров, но он в течение дня будет разрушаться.

Устойчивый снежный покров горожанам стоит ожидать в первой декаде ноября.

Ранее мы рассказали о погоде на ближайшую неделю.