Синоптики рассказали, когда Алтайский край накроет мокрый снег

В Алтайском крае бабье лето прошло в октябре, но во второй декаде месяца уже появятся заморозки. По прогнозам 16 октября ожидается мокрый снег.
Об этом рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер amic.ru.
В ближайшие 10 дней погода будет колебаться от +13...+18 до -4...-1 градуса.
К концу октября синоптики прогнозируют устойчивый переход за 0 градусов. В это время ожидается снежный покров, но он в течение дня будет разрушаться.
Устойчивый снежный покров горожанам стоит ожидать в первой декаде ноября.
Ранее мы рассказали о погоде на ближайшую неделю.