2 октября
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Жизнь

Снова тепло. Какую погоду ждет Алтайский край в ближайшую неделю

Небо снова решило порадовать жителей Алтайского края теплой погодой. В последние теплые деньки можно прогуляться по лесу и собрать красивые листья.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
CC0

Кому идея с лесным гербарием не по душе - можно просто пройтись по городским аллеям и посидеть на лавочке. Погода позволит.

Так, 4 октября в Алтайском крае воздух прогреется до 13 градусов тепла. В Барнауле - до 16. Ветер будет серверным, но умеренным.

Самое время выходить на улицу и дышать осенним воздухом.

Кстати, с 1 по 13 октября зоопарк "Лесная сказка" приглашает пенсионеров посмотреть на животных бесплатно.

С собой нужно лишь пенсионное удостоверение или справку.

Ранее сообщалось, что тепло порадует любителей прогулок на Алтае.

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