Синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 23 октября:
ночью:
- -2…-7 градусов,
- в отдельных районах мокрый снег и снег, появление временного снежного покрова, местами гололед,
- ветер западный, 4−9 м/с, с усилением до 10−15 м/с.
днем:
- -1…+4 градусов,
- на большей части территории мокрый снег и снег, появление временного снежного покрова, местами гололед,
- ветер западный, 4−9 м/с, с усилением до 10−15 м/с.
Погода в Алтайском крае 24 октября:
ночью:
- -3…-8 градусов,
- преимущественно без осадков, на дорогах местами гололед,
- ветер, юго-западный, 5−10 м/с.
днем:
- +2…+7 градусов,
- преимущественно без осадков, на дорогах местами гололед,
- ветер, юго-западный, 5−10 м/с, с усилением до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 25 октября:
ночью:
- -2…-7 градусов,
- без осадков, утром местами туман,
- ветер юго- западный, 3−8 м/с.
днем:
- +6 … +11 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер юго- западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.