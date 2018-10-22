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Синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

В Алтайском крае на неделе до 25 октября днем воздух прогреется до +11 градусов. Также возможно усиление ветра, сообщает алтайский ЦГМС.

Осень и автомобиль.
Осень и автомобиль.
СС0

Погода в Алтайском крае 23 октября:

ночью:

  • -2…-7 градусов,
  • в отдельных районах мокрый снег и снег, появление временного снежного покрова, местами гололед,
  • ветер западный, 4−9 м/с, с усилением до 10−15 м/с.

днем:

  • -1…+4 градусов,
  • на большей части территории мокрый снег и снег, появление временного снежного покрова, местами гололед,
  • ветер западный, 4−9 м/с, с усилением до 10−15 м/с.

Погода в Алтайском крае 24 октября:

ночью:

  • -3…-8 градусов,
  • преимущественно без осадков, на дорогах местами гололед,
  • ветер, юго-западный, 5−10 м/с.

днем:

  • +2…+7 градусов,
  • преимущественно без осадков, на дорогах местами гололед,
  • ветер, юго-западный, 5−10 м/с, с усилением до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 25 октября:

ночью:

  • -2…-7 градусов,
  • без осадков, утром местами туман,
  • ветер юго- западный, 3−8 м/с.

днем:

  • +6 … +11 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго- западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.
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