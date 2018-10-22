Синоптики прогнозируют в Алтайском крае снег и гололед

Погода в Барнауле 22 октября
- переменная облачность, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления,
- ветер юго-западный, днём 9−14 м/с,
- температура воздуха днём +4… +6.
Погода в Алтайском крае 22 октября
- переменная облачность, на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёдные явления,
- ветер юго-западный, днем 7−12 м/с, местами порывы до 15- 20 м/с,
- температура воздуха днём +3 … +8.
Погода в Республике Алтай 22 октября
- на значительной территории умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёдные явления,
- ветер западный 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с, в горах до 27 м/с,
- температура воздуха днем +5…+10, местами 0…+5.