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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае снег и гололед

22 октября в Алтайском крае синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, сообщает региональный ЦГМС. Ожидаются гололедные явления и сильный ветер.

Заморозки. Первый снег.
Заморозки. Первый снег.
СС0

Погода в Барнауле 22 октября

  • переменная облачность, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления,
  • ветер юго-западный, днём 9−14 м/с,
  • температура воздуха днём +4… +6.

Погода в Алтайском крае 22 октября

  • переменная облачность, на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёдные явления,
  • ветер юго-западный, днем 7−12 м/с, местами порывы до 15- 20 м/с,
  • температура воздуха днём +3 … +8.

Погода в Республике Алтай 22 октября

  • на значительной территории умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёдные явления,
  • ветер западный 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с, в горах до 27 м/с,
  • температура воздуха днем +5…+10, местами 0…+5.
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