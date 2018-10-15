Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
223

Какой будет погода в Алтайском крае на неделе

На неделе 15−21 октября в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказали altapress.ru в краевом ЦГМС.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от слабоположительных до отрицательных значений. Днем преимущественно от +5 до 11 градусов.

Наиболее холодная ночь ожидается с 17 на 18 октября. Столбили термометра опустятся до -2…-7. Самый теплый день на неделе будет 16 октября — синоптики прогнозируют во вторник +7…+12.

На выходных с прохождением холодного фронта на большой территории региона будут осадки в виде мокрого снега. Это приведет к образованию временного снежного покрова и гололедным явлениям на дорогах.

С прохождением атмосферных фронтов ожидается усиление ветра. Однако шторма синоптики не прогнозируют.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка