Три остановочных павильона упали в Барнауле из-за штормового ветра

13 и 14 октября в Барнауле штормовой ветер повалил остановочные павильоны, вырвал деревья и сорвал кровлю со зданий. Последствия непогоды уже устранили, сообщили в мэрии города

Из-за сильных порывов ветра на улицах и во дворах домов упали деревья и ветки. На нескольких зданиях сорвало фрагменты кровли.

На выходных в Барнауле упали три остановочных павильона. Их уже восстановили и укрепили, сообщили в мэрии города.

Из-за повреждения линий в пригородных поселках отключили электроэнергию, на улице А. Петрова временно не работают четыре светофора.

Пал травы произошел на пр. Энергетиков и проезде Южный, в поселке Благодатный, микрорайоне Затон, в садоводствах «Прогресс» и «Березовая роща».

Сергей Дугин поручил ответственным службам собрать разнесенный ветром мусор, чтобы барнаульцы передвигались по чистым улицам.