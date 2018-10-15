Три остановочных павильона упали в Барнауле из-за штормового ветра

Из-за сильных порывов ветра на улицах и во дворах домов упали деревья и ветки. На нескольких зданиях сорвало фрагменты кровли.
На выходных в Барнауле упали три остановочных павильона. Их уже восстановили и укрепили, сообщили в мэрии города.
Из-за повреждения линий в пригородных поселках отключили электроэнергию, на улице А. Петрова временно не работают четыре светофора.
Пал травы произошел на пр. Энергетиков и проезде Южный, в поселке Благодатный, микрорайоне Затон, в садоводствах «Прогресс» и «Березовая роща».
Сергей Дугин поручил ответственным службам собрать разнесенный ветром мусор, чтобы барнаульцы передвигались по чистым улицам.