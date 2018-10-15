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В Барнауле из-за пожара в автомастерской заволокло дымом улицу

Утром, 15 октября, на улице Покровской в Барнауле загорелась автомастерская, сообщили в группе «Инцидент Барнаул». По словам очевидцев, из-за пожара пострадали автомобили, которые находились в помещении.

Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
"Инцидент Барнаул".

Пожар произошел примерно в 10:00 в здании № 23а по улице Покровской. Из-за огня пострадала крыша одного из помещений

Сотрудники МЧС продолжают тушить огонь.

Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
vk.com/barneos22
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
«Инцидент Барнаул».
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Игорь Кузнецов, «Барнаул22».
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Пожар на улице Покровской в Барнауле.
Barnaul 22

Ранее altapress.ru писал, что вечером 14 октября в Центральном районе Барнаула полностью выгорели надворные постройки частного дома. За минувшие выходные в районах края произошло несколько пожаров.

Из-за непогоды 13 октября пожары произошли в Бураново Калманского района, в поселке Кошачий в Новоалтайске, в поселке Бажево Первомайского района, в Камне-на-Оби, в Барнауле возле «Школы садоводов». Также серьезный пожар произошел в поселке Кубанка, расположенном в 70 км от Барнаула.

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