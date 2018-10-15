В Барнауле из-за пожара в автомастерской заволокло дымом улицу

Пожар произошел примерно в 10:00 в здании № 23а по улице Покровской. Из-за огня пострадала крыша одного из помещений
Сотрудники МЧС продолжают тушить огонь.
Ранее altapress.ru писал, что вечером 14 октября в Центральном районе Барнаула полностью выгорели надворные постройки частного дома. За минувшие выходные в районах края произошло несколько пожаров.
Из-за непогоды 13 октября пожары произошли в Бураново Калманского района, в поселке Кошачий в Новоалтайске, в поселке Бажево Первомайского района, в Камне-на-Оби, в Барнауле возле «Школы садоводов». Также серьезный пожар произошел в поселке Кубанка, расположенном в 70 км от Барнаула.