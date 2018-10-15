В Барнауле из-за пожара в автомастерской заволокло дымом улицу

Утром, 15 октября, на улице Покровской в Барнауле загорелась автомастерская, сообщили в группе «Инцидент Барнаул». По словам очевидцев, из-за пожара пострадали автомобили, которые находились в помещении.

Пожар произошел примерно в 10:00 в здании № 23а по улице Покровской. Из-за огня пострадала крыша одного из помещений

Сотрудники МЧС продолжают тушить огонь.

Пожар на улице Покровской в Барнауле. vk.com/barneos22 Пожар на улице Покровской в Барнауле. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Пожар на улице Покровской в Барнауле. «Инцидент Барнаул». Пожар на улице Покровской в Барнауле. Игорь Кузнецов , «Барнаул22». Пожар на улице Покровской в Барнауле. Barnaul 22

Ранее altapress.ru писал, что вечером 14 октября в Центральном районе Барнаула полностью выгорели надворные постройки частного дома. За минувшие выходные в районах края произошло несколько пожаров.

Из-за непогоды 13 октября пожары произошли в Бураново Калманского района, в поселке Кошачий в Новоалтайске, в поселке Бажево Первомайского района, в Камне-на-Оби, в Барнауле возле «Школы садоводов». Также серьезный пожар произошел в поселке Кубанка, расположенном в 70 км от Барнаула.