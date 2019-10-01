Второе пришествие: синоптики рассказали о возвращении бабьего лета в Сибирь

В Сибири в середине недели повышение температуры до плюс 16−17 градусов, рассказал ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев.

Но «бархатный сезон» обойдет стороной Красноярский край — в центральных и южных районах региона ожидается сильный дождь вперемешку со снегом, пишет « ».

На Урале также будет промозгло и дискомфортно.

Погода в Алтайском крае

1 октября ночью температура воздуха будет балансировать в диапазоне −1…−8 градусов, а днем ожидается +6…+12. Затем с каждым днем будет теплеть на 1−2 градуса. Наверное, небесная канцелярия смилостивилась. В итоге в выходные — 5 и 6 октября — ночью столбик термометра покажет −3…+5 градуса, а днем воздух прогреется до +18…+22.

И можно сходить полюбоваться красками осени в барнаульский дендрарий института садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко.

Бабье лето — в этот период устанавливается сухая теплая погода. Это время также называют индейским летом и бархатным сезоном.