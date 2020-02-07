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Жизнь

Синоптики сообщили, когда в Алтайском крае потеплеет до +13

С 7 по 9 февраля в Алтайском крае существенно потеплеет. В отдельных районах края температура поднимется до +13 градусов, сообщили в алтайском ЦГМС.

Оттепель.
Оттепель.
Михаил Хаустов

В Алтайском крае

7 февраля

  • Днем в отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах гололедица. Температура 0… -5 градусов, по югу до +6.

8 февраля

  • Ночью в отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура −1… −6, местами до -11 градусов.
  • Днем в некоторых районах осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура −1… +4 градуса.

9 февраля

  • Ночью преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Температура −4… +1 градус.
  • Днем по северо-западу осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура 0, +5 градусов., в предгорьях до +13.
Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

В Барнауле

7 февраля

  • Днем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Температура 0… +2 градуса.

8 февраля

  • Ночью осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура −3… −5 градусов.
  • Днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура +3… +5 градусов.

9 февраля

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Температура 0… -2 градуса.
  • В конце дня осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура +2… +4 градуса.
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