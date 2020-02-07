Синоптики сообщили, когда в Алтайском крае потеплеет до +13

В Алтайском крае
7 февраля
- Днем в отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах гололедица. Температура 0… -5 градусов, по югу до +6.
8 февраля
- Ночью в отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура −1… −6, местами до -11 градусов.
- Днем в некоторых районах осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура −1… +4 градуса.
9 февраля
- Ночью преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Температура −4… +1 градус.
- Днем по северо-западу осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура 0, +5 градусов., в предгорьях до +13.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко
В Барнауле
7 февраля
- Днем осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Температура 0… +2 градуса.
8 февраля
- Ночью осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура −3… −5 градусов.
- Днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура +3… +5 градусов.
9 февраля
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Температура 0… -2 градуса.
- В конце дня осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Температура +2… +4 градуса.