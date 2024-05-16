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Жизнь

Сыры в масле. На фермерской ярмарке международного форума «Россия» снова появились алтайские продукты

На выставке-форуме «Россия» в 48-м павильоне ВДНХ продукцию представляют фермеры со всей страны. Богатый выбор представил и наш регион. Об этом сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

На фермерской ярмарке международного форума «Россия» снова появились алтайские продукты.
На фермерской ярмарке международного форума «Россия» снова появились алтайские продукты.
upp.alregn.

Чем регион удивляет страну сейчас

Наши производители привезли на ВДНХ вкусности, которыми Алтай известен в других регионах. Сейчас посетители фермерской ярмарки могут приобрести сыр мягкий «Зимаревский» в ассортименте, «Эллазан», сливочное масло «Фермерская сбойка», топленое масло ГХИ LAMI от компании «Рикон», сыры от «ЧарышАгроПродукт», «Золотых сыров Алтая», облепиховые нектары от «Витамин продукт» и др.

На фермерской ярмарке международного форума «Россия» снова появились алтайские продукты.
На фермерской ярмарке международного форума «Россия» снова появились алтайские продукты.
upp.alregn.

Представлены и продукты «Логовской сыроварни», которая, кстати, сейчас открывает новое производство и упаковывает бренд своей торговой сети во франшизу. А также уходит из ритейлов в самостоятельную торговлю. Об этом altapress.ru рассказал Антон Жданов, основатель и руководитель компании.

Молочное производство на &quot;Логовской сыроварне&quot;
Молочное производство на "Логовской сыроварне"
Дмитрий Лямзин

Алтайский край и до этого представлял здесь легендарные продуктовые бренды: мед, сыр и мясные деликатесы.

Продукты алтайских производителей будут представлены на фермерской ярмарке до 19 мая. В следующий раз гости главного форума страны смогут познакомиться с ними только в июне.

Поесть, посмотреть, потанцевать

Возможность вкусно поесть представилась гостям выставки-форума «Россия» еще и 14 мая на фестивале свадеб. Такой в стране проходил впервые. Свой уголок был и у Алтайского края, сообщают в Алтайпищепроме. Для посетителей подготовили полуторачасовое гастрономическое представление «Свадьба на Алтае». Его представил бренд-шеф корнера «Алтай-Мясо» Андрей Мытник и народный самодеятельный коллектив Алтайского края «Стрела».

Старообрядческая алтайская свадьба на ВДНХ. 2024 год.
Старообрядческая алтайская свадьба на ВДНХ. 2024 год.
upp.alregn.

На стол попали самые различные блюда: от кулебяк и кваса до фаршированного осетра и печатных пряников.

Программа представления была насыщенная, услада была еще и для глаз. Гостям удалось посмотреть также на старообрядческие наряды и творческие номера. Выступления построили на материалах, собранных в экспедициях по Алтаю.

Что было еще интересного

Алтайский край и до этого находил, чем удивить ВДНХ. Так, например, ранее на стенде региона гости увлеклись фотозоной с ульями. Для посетителей подготовили целую интерактивную программу и предложили им сделать фото в уникальной новой фотозоне «Сон на ульях».

На Международной выставке-форуме «Россия» гости заинтересовались фотозоной с ульями.
На Международной выставке-форуме «Россия» гости заинтересовались фотозоной с ульями.
upp.alregn.

Стендисты показывали, «как правильно лежать», а затем укладывали гостей на импровизированный «улей». Роль последнего исполняла скамейка. Сопровождал все релаксирующий гул пчелиного роя, доносящийся изнутри при помощи колонки, вмонтированной в конструкцию.

На выставке «Россия» Алтайский край успешно демонстрирует достижения из самых разных отраслей. Например, зимой 2024 года команда из АлтГУ представила на форуме разработанный с нуля VR-тренажер.

Внутри VR-лаборатории.
Внутри VR-лаборатории.
Анна Зайкова

Стенд с ним собирал очереди из желающих — а в опорном вузе края открыли лабораторию виртуальной реальности для совершения новых открытий. Посмотрите вместе с altapress.ru, как там интересно — очень похоже на компьютерную игру.

Справочно:
Международная выставка-форум «Россия» призвана собрать на одной площадке важнейшие достижения страны в самых разных отраслях. Участниками станут все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.

Помимо упомянутой ярмарки российских товаров, проводятся также целые гастрономические фестивали. А полная программа выставки делится на четыре части: культурную, образовательную, деловую и фестивальную.

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