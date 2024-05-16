Сыры в масле. На фермерской ярмарке международного форума «Россия» снова появились алтайские продукты

На выставке-форуме «Россия» в 48-м павильоне ВДНХ продукцию представляют фермеры со всей страны. Богатый выбор представил и наш регион. Об этом сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Чем регион удивляет страну сейчас

Наши производители привезли на ВДНХ вкусности, которыми Алтай известен в других регионах. Сейчас посетители фермерской ярмарки могут приобрести сыр мягкий «Зимаревский» в ассортименте, «Эллазан», сливочное масло «Фермерская сбойка», топленое масло ГХИ LAMI от компании «Рикон», сыры от «ЧарышАгроПродукт», «Золотых сыров Алтая», облепиховые нектары от «Витамин продукт» и др.

На фермерской ярмарке международного форума «Россия» снова появились алтайские продукты. upp.alregn.

Представлены и продукты «Логовской сыроварни», которая, кстати, сейчас открывает новое производство и упаковывает бренд своей торговой сети во франшизу. А также уходит из ритейлов в самостоятельную торговлю. Об этом altapress.ru рассказал Антон Жданов, основатель и руководитель компании.

Молочное производство на "Логовской сыроварне" Дмитрий Лямзин

Алтайский край и до этого представлял здесь легендарные продуктовые бренды: мед, сыр и мясные деликатесы.

Продукты алтайских производителей будут представлены на фермерской ярмарке до 19 мая. В следующий раз гости главного форума страны смогут познакомиться с ними только в июне.

Поесть, посмотреть, потанцевать

Возможность вкусно поесть представилась гостям выставки-форума «Россия» еще и 14 мая на фестивале свадеб. Такой в стране проходил впервые. Свой уголок был и у Алтайского края, сообщают в Алтайпищепроме. Для посетителей подготовили полуторачасовое гастрономическое представление «Свадьба на Алтае». Его представил бренд-шеф корнера «Алтай-Мясо» Андрей Мытник и народный самодеятельный коллектив Алтайского края «Стрела».

Старообрядческая алтайская свадьба на ВДНХ. 2024 год. upp.alregn.

На стол попали самые различные блюда: от кулебяк и кваса до фаршированного осетра и печатных пряников.

Программа представления была насыщенная, услада была еще и для глаз. Гостям удалось посмотреть также на старообрядческие наряды и творческие номера. Выступления построили на материалах, собранных в экспедициях по Алтаю.

Что было еще интересного

Алтайский край и до этого находил, чем удивить ВДНХ. Так, например, ранее на стенде региона гости увлеклись фотозоной с ульями. Для посетителей подготовили целую интерактивную программу и предложили им сделать фото в уникальной новой фотозоне «Сон на ульях».

На Международной выставке-форуме «Россия» гости заинтересовались фотозоной с ульями. upp.alregn.

Стендисты показывали, «как правильно лежать», а затем укладывали гостей на импровизированный «улей». Роль последнего исполняла скамейка. Сопровождал все релаксирующий гул пчелиного роя, доносящийся изнутри при помощи колонки, вмонтированной в конструкцию.

На выставке «Россия» Алтайский край успешно демонстрирует достижения из самых разных отраслей. Например, зимой 2024 года команда из АлтГУ представила на форуме разработанный с нуля VR-тренажер.

Внутри VR-лаборатории. Анна Зайкова

Стенд с ним собирал очереди из желающих — а в опорном вузе края открыли лабораторию виртуальной реальности для совершения новых открытий. Посмотрите вместе с altapress.ru, как там интересно — очень похоже на компьютерную игру.

Справочно:

Международная выставка-форум «Россия» призвана собрать на одной площадке важнейшие достижения страны в самых разных отраслях. Участниками станут все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации. Помимо упомянутой ярмарки российских товаров, проводятся также целые гастрономические фестивали. А полная программа выставки делится на четыре части: культурную, образовательную, деловую и фестивальную.

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