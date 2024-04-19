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Жизнь

На Международной выставке-форуме «Россия» гости заинтересовались фотозоной с алтайскими ульями

На стенде Алтайского края на Международной выставке-форуме «Россия» гости увлеклись фотозоной с ульями. Она появилась еще в конце марта. Об этом сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

На Международной выставке-форуме «Россия» гости заинтересовались фотозоной с ульями.
На Международной выставке-форуме «Россия» гости заинтересовались фотозоной с ульями.
upp.alregn.

Известно, что алтайский мед обычно ароматный и мягкий на вкус. Это связано с высоким содержанием эфирных масел в нектаре, который пчелы собирают с медоносных растений.

Многие посетители выставки «Россия» отправляются на стенд региона, чтобы узнать о культуре пчеловодства.

Посетители фотографируются в новой фотозоне «Сон на ульях». Кроме того, стендисты сначала им показывают «как правильно лежать», а потом укладывают гостей на улей. Его роль исполняет скамейка с гулом пчел, который доносится изнутри благодаря мощной колонке.

Чтобы еще лучше усвоить информацию, гостям дают подушку, которая наполнена лузгой алтайской гречки. После этого посетитель слушает интересные факты о развитии пчеловодства в Алтайском крае.

На Международной выставке-форуме «Россия» гости заинтересовались фотозоной с ульями.
На Международной выставке-форуме «Россия» гости заинтересовались фотозоной с ульями.
upp.alregn.

Вот несколько из них:

  • Алтайский край занимает ведущее место в России по числу пчелосемей.

  • Российская императрица Екатерина II попробовала мед из Колывано-Воскресенского горного округа (сейчас это Егорьевский район Алтайского края) и так полюбила его цветочный вкус и янтарный цвет, что приказала на территории Алтая обустроить царскую пасеку.

Отмечается, что фотозону с ульями уберут после 22 апреля. Однако перед майскими праздниками ее заменит инсталляция «Цветение маральника».

После того как начнется туристический сезон, на стенд вновь вернутся пчелы и ульи.

Ранее сообщалось, что пчелиный вопрос едва не поссорил алтайских депутатов.

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