Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сириец скачет на арабской кобыле-подарке к Путину по российским городам

В Ростов-на-Дону прибыл сириец Аднан Аззам. Мужчина скачет из Дамаска в Москву на арабской кобыле Наязек Шам, чтобы подарить лошадь российскому президенту Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости».

Лошади
Лошади
СС0

Свое путешествие он начал в Дамаске 19 апреля и преодолел более шести тысяч километров. Аззам побывал в Ираке, Иране и Азербайджане.

Мужчина планирует прибыть в Москву в середине января.

Аднан Аззам — сирийский конный путешественник, член международной Гильдии конных путешественников.

Первое и самое значимое своё путешествие Аднан начал в 1982 году, пишет «Росбалт». Тогда его путешествие верхом на лошади длилось 1300 дней. Он стал первым в истории конным путешественником, пришедшим маршрутом из Сирии через Турцию в Европу, добрался до Испании, а от туда в Северную Америку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость