Сириец скачет на арабской кобыле-подарке к Путину по российским городам

В Ростов-на-Дону прибыл сириец Аднан Аззам. Мужчина скачет из Дамаска в Москву на арабской кобыле Наязек Шам, чтобы подарить лошадь российскому президенту Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости» .

Свое путешествие он начал в Дамаске 19 апреля и преодолел более шести тысяч километров. Аззам побывал в Ираке, Иране и Азербайджане.

Мужчина планирует прибыть в Москву в середине января.

Аднан Аззам — сирийский конный путешественник, член международной Гильдии конных путешественников.

Первое и самое значимое своё путешествие Аднан начал в 1982 году, пишет «Росбалт». Тогда его путешествие верхом на лошади длилось 1300 дней. Он стал первым в истории конным путешественником, пришедшим маршрутом из Сирии через Турцию в Европу, добрался до Испании, а от туда в Северную Америку.