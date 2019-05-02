Сиротское государство: как в России построили первый приют и почему там умирали дети

Первый детский приют в России появился 2 мая 1764 года. До этого на проблемы сирот внимания обращали мало. Открытие воспитательного дома дало его владельцем и «питомцами» уникальные возможности. Кто и как содержался в таких домах и почему это чуть не сгубило страну — в материале altapress.ru.

На самом деле дома для для незаконнорожденных или «зазорных» младенцев появились еще в начале 18 века. Первые приюты открывали сначала при монастырях, затем при госпиталях.

Екатерина II. Ф. Рокотов. wikipedia.org

И только Екатерина II утвердила «генеральный план Императорского Воспитательного дома в Москве», пишет «Вокруг света». Однако деньги от государства не поступали, сироты жили на пожертвования. Чтобы упрочить благосостояние организации, государство наделило ее немеренными полномочиями.

Приюты получили значения самостоятельных ведомств, имели свои законы, освобождались от пошлин при заключении контрактов, могли покупать и продавать деревни, дома, земли, заводить фабрики, заводы, мастерские без специальных разрешений. Разрешалось даже устраивать лотереи и получать четвертую часть доходов от театров, общественных балов и всякого рода игр на деньги.

Привлекали и условия для «питомцев». Каждый из них получал абсолютную свободу, то же касалось их потомков. Ни под каким предлогом их не могли вновь сделать крепостными. Если такой детдомовец женился на крепостной, она тоже становилась свободной.

У воспитанников появлялась возможность покупать дома, лавки, устраивать фабрики и заводы, вступать в купечество, заниматься всякими промыслами и распоряжаться своим имуществом. Эти весьма привлекательные привилегии стали доступны благодаря надеждам, которые Екатерина возлагала на воспитанников и их обеспечителей.

Приют открыли не только для детей, рожденных вне брака рожденных, но и для законных, оставленных бедняками.

Дети-сироты Евгений Халдей/ МАММ / МДФ / russfoto.ru

Попытка, как можно было догадаться, успехом не увенчалась. Детей в приют начали приносить с огромной скоростью — появился недостаток в кормилицах, перестало хватать мест в грудных отделениях. Однако большинство умирало. В 1764 году приняли 523 человека, 424 из которых умерли в тот же год. К 1767 году число воспитанников возросло до 1089 детей, но и смертей по итогу прибавилось — умерли 1073 ребенка.

Поняв свою ошибку, власти и опекунский совет решили часть детей раздавать на воспитание по деревням. Смертность, тем не менее, не снизилась: просто дети стали умирать уже не в приюте. Это стало не единственной проблемой. Крестьянки, стараясь извлечь как можно больше выгоды из кормления сирот, забывали про своих чад.

Обед в приюте МАММ / МДФ/ russfoto.ru

В 1828 году дальнейшее устройство воспитательных домов во всей России запретили, сообщает библиотека «Вехи». Там, где дома уже существовали, прием младенцев прекратили. Условия ужесточились — вплоть до того, что с некоторых родителей взималась плата за дитя.

Несмотря на это, детей какое то время активно привозили в приют — с появлением доступного железнодорожного сообщения еще и из провинций. Но их в большинстве своем ожидала гибель.