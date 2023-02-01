Сытые и довольные жизнью. Как развлекаются животные в барнаульском зоопарке зимой

Жильцы барнаульского зоопарка « Лесная сказка » — самые счастливые. Это видно по их довольным мордашкам. Altapress.ru рассказывает, как проводят время пушистые барнаульцы

Медведица Глаша не собирается впадать зимой в спячку. В природе бурые хищники спят в морозы по той причине, что им не хватает еды. Чтобы выжить, они наедают жир заранее и тратят его во сне.

Медведям в зоопарке так экономить свои силы не нужно — ведь их хорошо кормят. Особенно такими вкусностями: тыквой, мясом, ягодами.

Лакомствами балуют не только хищников, но и обезьян. В видео можно услышать, как директор зоопарка Сергей Писарев рассказывает, что на корм обезьянкам в 2022 году потратили 400 тыс. рублей.

А вот леопард Елисей наелся и теперь валяется в снегу, лениво облизываясь.

«Нелегкая это работа — вот так позировать и щурить глазки», — заметили подписчики зоопарка во «Вконтакте».

Довольные животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Довольные животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Зебры Вася и Зузу, наоборот, предпочитают активный отдых. В один из дней они решили показать акробатическое шоу. Только посмотрите, какие трюки они исполняют.

«В старину, кстати, зебр называли «тигровыми конями», — рассказали в зоопарке.

Довольные животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Довольные животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

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