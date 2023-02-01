1 февраля
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Жизнь

Сытые и довольные жизнью. Как развлекаются животные в барнаульском зоопарке зимой

Жильцы барнаульского зоопарка «Лесная сказка» — самые счастливые. Это видно по их довольным мордашкам. Altapress.ru рассказывает, как проводят время пушистые барнаульцы

Довольные животные барнаульского зоопарка
Довольные животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Медведица Глаша не собирается впадать зимой в спячку. В природе бурые хищники спят в морозы по той причине, что им не хватает еды. Чтобы выжить, они наедают жир заранее и тратят его во сне.

Медведям в зоопарке так экономить свои силы не нужно — ведь их хорошо кормят. Особенно такими вкусностями: тыквой, мясом, ягодами.

Лакомствами балуют не только хищников, но и обезьян. В видео можно услышать, как директор зоопарка Сергей Писарев рассказывает, что на корм обезьянкам в 2022 году потратили 400 тыс. рублей.

А вот леопард Елисей наелся и теперь валяется в снегу, лениво облизываясь.

«Нелегкая это работа — вот так позировать и щурить глазки», — заметили подписчики зоопарка во «Вконтакте».

Довольные животные барнаульского зоопарка
Довольные животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Довольные животные барнаульского зоопарка
Довольные животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Зебры Вася и Зузу, наоборот, предпочитают активный отдых. В один из дней они решили показать акробатическое шоу. Только посмотрите, какие трюки они исполняют.

«В старину, кстати, зебр называли «тигровыми конями», — рассказали в зоопарке.

Довольные животные барнаульского зоопарка
Довольные животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Довольные животные барнаульского зоопарка
Довольные животные барнаульского зоопарка
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Предлагаем и вам полюбоваться довольными животными.

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