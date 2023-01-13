14 января
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Жизнь

Ситуация катастрофическая. О причинах и последствиях исчезновения воробьев в Алтайском крае рассказал эксперт

Численность воробьев заметно снижается на территории Алтайского края. Об этом сообщает заведующий лабораторией «Музей природы» АлтГУ, кандидат биологических наук Виктор Петров.

Воробей с хлебом.
Воробей с хлебом.
Михаил Хаустов

В России существует два вида воробьев: домовые (городские) и полевые. Союзом охраны птиц России прошлый год был объявлен годом домового воробья.

По словам эксперта, этот вид птиц тесно связан с человеком и живет только в населенных пунктах, а родина его — Северная Европа, хотя и расселился он гораздо шире.

«В Западной Европе в городах воробья уже практически нет, его считают исчезающим видом. Та же тенденция наблюдается и у нас в Алтайском крае, в частности, в Барнауле», — рассказывает ученый.

Также он отмечает, что в период с 1988 по 1989 годы в Барнауле насчитывалось от 700 до 2,5 тыс. особей на кв. км., а сейчас птиц 600−700, не больше.

Первая причина исчезновения воробьев, по оценке ученых — изменение типа застройки, ведь домовые воробьи селятся в основном в щелях домов.

Второй причиной стала невозможность пернатым найти пропитание из-за чистоты в городах и редкого размещения мусорных баков.

Полевой воробей.
Полевой воробей.
Евгений Богинский, «Усынови заказник».

Проблемой для птиц стала и стрижка травы, она привела к снижению разнообразия насекомых — основного корма для птенцов семейства воробьиных.

Что касается другого вида птиц — полевого воробья, ситуация также приобрела серьезный характер.

«Снижается численность многих птиц и насекомых, так или иначе связанных с сельским хозяйством. Орнитологи получали сообщение именно из тех районов, где в прошлом году произошла массовая гибель пчел. Это натолкнуло ученых на мысль, что виной всему — активное использование аграриями химикатов. Некоторые орнитологи считают, что воробей — индикатор, по которому можно оценить состояние окружающей среды. Если это так, то тенденция очень тревожная», — заключает Виктор Петров.

Ранее, в России впервые сделали фотографию «розового воробья».

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