В России впервые сделали фотографию «розового воробья»

Орнитологу-любителю Ольге Фаттаховой первой в России удалось запечатлеть редкую птицу — арчовую чечевицу, так называемую «розовый воробей». Об этом сообщает «Российская газета».

По данным алтайского отделения Союза охраны птиц России, Ольга сделала первую официальную фоторегистрацию арчовой чечевицы.

Снимок сделан в Республике Алтай и размещен на сайте интернет-справочника по пернатым обитателям Зауралья — «Птицы Сибири».

«Розовый воробей» в большом количестве обитает в Монголии, Казахстане и Киргизии. Климат эти создания предпочитают потеплее, а значит встретить эту птицу в горах Алтая — большая удача.

По словам орнитолога, точные координаты места встречи указывать она не хотела по причине отлавливания этих птиц браконьерами в коммерческих целях.

Как предполагает Фаттахова, птица оказалась на Алтае случайно — сбилась с курса. Также не исключено, что так называемые «розовые воробьи» захотели расширить территорию своего обитания.

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