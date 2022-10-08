Певчие, важные, яркие: 9 мигрирующих птиц, которые гостят в Алтайском крае

Свиристель
Этих пташек можно будет увидеть в больших количествах зимой, когда мороз ударит по оставшимся на кустарниках ягодам и яблочкам-дичкам. Да-да, это про них говорят, что они падают с деревьев, потому что якобы пьяные.
На самом деле от мерзлой еды птички впадают в анабиоз. Если увидите упавшего под деревом свиристеля — согрейте его немного в руках и подсадите на ветку, чтобы он не стал чьей-нибудь добычей.
Черный аист
Редкая, краснокнижная птица. В Алтайском крае существует проект по изучению и сохранению черного аиста, которым руководит орнитолог Алексей Эбель. Птиц кольцуют и следят за их судьбой. Например, аист Роберт уже несколько лет находится под наблюдением алтайских орнитологов.
Черные аисты нелюдимы, живут в лесах на крупных деревьях, cпособных выдержать их тяжелые гнезда — они остались лишь в таких местах, куда лесорубам не проехать. Или куда они пока не проехали.
Бородатая неясыть
Хищница из семейства совиных. Крупная птица — размах крыльев до 1,5 метров. Название получила за черное пятно под клювом, похожее на бороду. Ее голова кажется огромной из-за своеобразного оперения.
Вид у этой неясыти всегда очень важный и даже немного суровый. Даже их пушистые птенцы выглядят так, будто чем-то недовольны.
Птица занесена в Красную книгу Алтайского края.
Сизоворонка
Яркая, зеленовато-голубая птица с шикарными ярко-синими перьями на крыльях. Размером с галку. Птичка тропического происхождения, в Сибири гнездится с мая по август только в теплой юго-западной части Алтайского края.
Вид не краснокнижный, но численность птицы катастрофически падает. В крае есть проект по поиску и сохранению вида.
Гоголь
Нет, не Николай. А птица из семейства утиных. Гоголи — настоящие щеголи: у них черно-белое оперение с зеленоватым отливом на голове. Самки менее контрастные, более бурые. Непонятно, откуда такое название у птицы, если, по словам орнитологов, гоголи умеют только свистеть.
Выражение «ходить гоголем» — от них же птиц: видимо, кто-то видел, как они важно и медленно ходят по суше. Но попробуйте застать их на суше, если специалисты даже сидящими на льду их не видели. Орнитолог Алексей Эбель отмечает, что в Алтайском крае они держатся по горным речкам — там, где можно нырнуть.
Зяблик
Птичка из воробьинообразных, вьюрковых. Самцы яркие: у них коричневатые грудь, горло и щеки, а на голове голубовато-серая «шапочка». Крылья и хвост черно-белые с зеленоватым надхвостьем. Самки буро-серые, бледно-коричневые. Эта птичка красиво поет: трель заканчивается характерным росчерком. Ее нередко можно услышать летом в барнаульском лесу.
Быть может, из-за своей красоты самцы-зяблики полигамны — могут спариваться с несколькими самками (по очереди, конечно). Зато они хорошие отцы: хотя в заботе о птенцах большее участие принимают самки, самцы также участвуют в выкармливании (даже если птенцы — потомство другого зяблика).
Кудрявый пеликан
Народное название — баба, баба-птица. «Кудри» у этого пеликана на темени и затылке. Водоплавающая птица, при этом хорошо летает и даже умеет парить при своем весе — до 14 кг. Кудрявые пеликаны издают низкие глухие ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно услышать во время гнездования. В остальное время молчалив.
В Алтайском крае живут с весны до глубокой осени. Орнитолог Алексей Эбель так шутит про них: «Сибирские пеликаны могут рассказать своим южным собратьям, что такое «биться, как рыба об лёд».
Лебедь-кликун
Этих птиц знают многие: они ежегодно прилетают на незамерзающее озеро Светлое в Советский район. Кликунов там подкармливают и разрешают за ними наблюдать со смотровой площадки.
Назвали птицу так за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полете. Клинкуны моногамны, образуют пары на всю жизнь. Смена партнера возможна только в случае гибели одного из лебедей.
Юрок
Или вьюрок, кому как больше нравится. Певчая птичка величиной с воробья с яркой оранжевой грудкой. Зимой голова, шея и передняя часть спины у самцов коричнево-серые, а летом черные.
Песня — негромкое скрипучее щебетание, заканчивающееся резким «чжжж», крик — протяжное «кевк», в полете — резкое «чи-чи» или «вжяя».
Алексей Эбель, орнитолог:
«Примерно 4/5 всех видов птиц у нас встречаются только в летнее время. Но и из тех, что остаются на зиму, большинство — тоже мигрирующие виды, просто наши особи тех же, скажем, больших синиц откочевывают южнее, а к нам прилетают более северные группы.
Не мигрирующих птиц не так уж много — например, сизые голуби, домовые воробьи, вОроны, глухари, тетерева, рябчики. У остальных как минимум молодняк можно отнести к мигрирующим. Вообще в списке Алтайского края порядка 370 видов, и порядка 360 — мигрирующие. В том числе все редкие и краснокнижные».