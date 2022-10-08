8 октября
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Жизнь

Певчие, важные, яркие: 9 мигрирующих птиц, которые гостят в Алтайском крае

Они прилетают на время, чтобы вновь нас покинуть — мигрирующие птицы, день которых отмечают 8 октября. В Алтайском крае таких свыше трехсот видов. Altapress.ru рассказывает о нескольких из них.

Сизоворонка.
Сизоворонка.
Алексей Эбель

Свиристель

Этих пташек можно будет увидеть в больших количествах зимой, когда мороз ударит по оставшимся на кустарниках ягодам и яблочкам-дичкам. Да-да, это про них говорят, что они падают с деревьев, потому что якобы пьяные.

Свиристель.
Свиристель.
А. Боксорн.
Свиристель.
Свиристель.
Алексей Эбель
Свиристель.
Свиристель.
Михаил Хаустов

На самом деле от мерзлой еды птички впадают в анабиоз. Если увидите упавшего под деревом свиристеля — согрейте его немного в руках и подсадите на ветку, чтобы он не стал чьей-нибудь добычей.

Черный аист

Редкая, краснокнижная птица. В Алтайском крае существует проект по изучению и сохранению черного аиста, которым руководит орнитолог Алексей Эбель. Птиц кольцуют и следят за их судьбой. Например, аист Роберт уже несколько лет находится под наблюдением алтайских орнитологов.

Черный аист с птенцом.
Черный аист с птенцом.
Алексей Эбель

Черные аисты нелюдимы, живут в лесах на крупных деревьях, cпособных выдержать их тяжелые гнезда — они остались лишь в таких местах, куда лесорубам не проехать. Или куда они пока не проехали.

Бородатая неясыть

Хищница из семейства совиных. Крупная птица — размах крыльев до 1,5 метров. Название получила за черное пятно под клювом, похожее на бороду. Ее голова кажется огромной из-за своеобразного оперения.

Бородатая неясыть.
Бородатая неясыть.
Алексей Эбель

Вид у этой неясыти всегда очень важный и даже немного суровый. Даже их пушистые птенцы выглядят так, будто чем-то недовольны.

Птенец бородатой неясыти.
Птенец бородатой неясыти.
Алексей Эбель

Птица занесена в Красную книгу Алтайского края.

Сизоворонка

Яркая, зеленовато-голубая птица с шикарными ярко-синими перьями на крыльях. Размером с галку. Птичка тропического происхождения, в Сибири гнездится с мая по август только в теплой юго-западной части Алтайского края.

Сизоворонка.
Сизоворонка.
Алексей Эбель

Вид не краснокнижный, но численность птицы катастрофически падает. В крае есть проект по поиску и сохранению вида.

Гоголь

Нет, не Николай. А птица из семейства утиных. Гоголи — настоящие щеголи: у них черно-белое оперение с зеленоватым отливом на голове. Самки менее контрастные, более бурые. Непонятно, откуда такое название у птицы, если, по словам орнитологов, гоголи умеют только свистеть.

Гоголь.
Гоголь.
Алексей Эбель

Выражение «ходить гоголем» — от них же птиц: видимо, кто-то видел, как они важно и медленно ходят по суше. Но попробуйте застать их на суше, если специалисты даже сидящими на льду их не видели. Орнитолог Алексей Эбель отмечает, что в Алтайском крае они держатся по горным речкам — там, где можно нырнуть.

Зяблик

Птичка из воробьинообразных, вьюрковых. Самцы яркие: у них коричневатые грудь, горло и щеки, а на голове голубовато-серая «шапочка». Крылья и хвост черно-белые с зеленоватым надхвостьем. Самки буро-серые, бледно-коричневые. Эта птичка красиво поет: трель заканчивается характерным росчерком. Ее нередко можно услышать летом в барнаульском лесу.

Зяблик.
Зяблик.
Алексей Эбель

Быть может, из-за своей красоты самцы-зяблики полигамны — могут спариваться с несколькими самками (по очереди, конечно). Зато они хорошие отцы: хотя в заботе о птенцах большее участие принимают самки, самцы также участвуют в выкармливании (даже если птенцы — потомство другого зяблика).

Кудрявый пеликан

Народное название — баба, баба-птица. «Кудри» у этого пеликана на темени и затылке. Водоплавающая птица, при этом хорошо летает и даже умеет парить при своем весе — до 14 кг. Кудрявые пеликаны издают низкие глухие ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно услышать во время гнездования. В остальное время молчалив.

Кудрявый пеликан.
Кудрявый пеликан.
Владимир Маер.

В Алтайском крае живут с весны до глубокой осени. Орнитолог Алексей Эбель так шутит про них: «Сибирские пеликаны могут рассказать своим южным собратьям, что такое «биться, как рыба об лёд».

Лебедь-кликун

Этих птиц знают многие: они ежегодно прилетают на незамерзающее озеро Светлое в Советский район. Кликунов там подкармливают и разрешают за ними наблюдать со смотровой площадки.

Лебеди-кликуны.
Лебеди-кликуны.
altairegion22.ru

Назвали птицу так за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полете. Клинкуны моногамны, образуют пары на всю жизнь. Смена партнера возможна только в случае гибели одного из лебедей.

Юрок

Или вьюрок, кому как больше нравится. Певчая птичка величиной с воробья с яркой оранжевой грудкой. Зимой голова, шея и передняя часть спины у самцов коричнево-серые, а летом черные.

Юрок (вьюрок).
Юрок (вьюрок).
Алексей Эбель

Песня — негромкое скрипучее щебетание, заканчивающееся резким «чжжж», крик — протяжное «кевк», в полете — резкое «чи-чи» или «вжяя».

Алексей Эбель, орнитолог:

«Примерно 4/5 всех видов птиц у нас встречаются только в летнее время. Но и из тех, что остаются на зиму, большинство — тоже мигрирующие виды, просто наши особи тех же, скажем, больших синиц откочевывают южнее, а к нам прилетают более северные группы.

Не мигрирующих птиц не так уж много — например, сизые голуби, домовые воробьи, вОроны, глухари, тетерева, рябчики. У остальных как минимум молодняк можно отнести к мигрирующим. Вообще в списке Алтайского края порядка 370 видов, и порядка 360 — мигрирующие. В том числе все редкие и краснокнижные».

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