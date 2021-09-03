Съедобные богатства. Какие товары подешевеют в России осенью

Падения ценников ожидают на лук, картофель и капусту, сообщают Известия.
«Пока не дешевеют лук и капуста. Мы думаем, что активное снижение цены на капусту пойдет в сентябре, по луку та же ситуация. Ожидаем снижения цены на картофель в ближайшие две-три недели», — цитирует издание замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.
По словам Евтухова ранее резко вырос ценник на весь «борщевой набор».
«На это обратил внимание глава государства, дал жесткое поручение отработать по этой группе. Надо сказать, что сейчас идет достаточно активное снижение цены», я — добавил эксперт. Также он отметил, что подорожание «борщевого набора» — явление сезонное и происходит ежегодно.
Замглавы Минпромторга подчеркнул, что последние несколько месяцев сохраняется ценник на сахар и масло.
Напомним, в Алтайском крае подешевели морковь и огурцы.