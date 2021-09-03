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Жизнь

Съедобные богатства. Какие товары подешевеют в России осенью

Минпромторг объявил о возможном снижении цен на некоторые товары. Рассказываем, какая продукция станет дешевле в сентябре.

Картофель.
Картофель.
Дмитрий Лямзин.
1 Что подешевеет?

Падения ценников ожидают на лук, картофель и капусту, сообщают Известия.

«Пока не дешевеют лук и капуста. Мы думаем, что активное снижение цены на капусту пойдет в сентябре, по луку та же ситуация. Ожидаем снижения цены на картофель в ближайшие две-три недели», — цитирует издание замглаву Минпромторга Виктора Евтухова.

Репчатый лук.
Репчатый лук.
Открытые источники.
2 На что цены сильно подскочили?

По словам Евтухова ранее резко вырос ценник на весь «борщевой набор».

«На это обратил внимание глава государства, дал жесткое поручение отработать по этой группе. Надо сказать, что сейчас идет достаточно активное снижение цены», я — добавил эксперт. Также он отметил, что подорожание «борщевого набора» — явление сезонное и происходит ежегодно.

Капуста
Капуста
СС0
3 Какие цены остаются неизменными?

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что последние несколько месяцев сохраняется ценник на сахар и масло.

Напомним, в Алтайском крае подешевели морковь и огурцы.

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