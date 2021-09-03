Съедобные богатства. Какие товары подешевеют в России осенью

2 На что цены сильно подскочили?

По словам Евтухова ранее резко вырос ценник на весь «борщевой набор».

«На это обратил внимание глава государства, дал жесткое поручение отработать по этой группе. Надо сказать, что сейчас идет достаточно активное снижение цены», я — добавил эксперт. Также он отметил, что подорожание «борщевого набора» — явление сезонное и происходит ежегодно.