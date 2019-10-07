Съемочная группа программы «Орел и решка» побывала в Алтайском крае

Команда программы о путешествиях «Орел и решка» телеканала «Пятница» приезжала в Алтайский край. Фотографию с набережной в Барнауле в Instagram опубликовала ведущая Мария Горбань.

В октябре на телеканале выйдет новый сезон туристического шоу. Когда покажут выпуск про Алтайский край, пока неизвестно.

В сети появились видео и фото с «закулисья» съемок в Барнауле, Алтайском районе и на «Бирюзовой Катуни». Судя по снимкам, зрителям покажут достопримечательности Барнаула, знаменитый мед и широкую алтайскую душу.

В 2018 году программу снимали в Республике Алтай.

Как уже сообщал altapress.ru, в этой передаче зрители увидели, как Мария Горбань полетела на вертолете в горы и расслабилась в пантовой ванной. А ее соведущая Клава Кока посетила музей, где храниться мумия принцессы Укока.