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7 октября 21°C

Съемочная группа программы «Орел и решка» побывала в Алтайском крае

Команда программы о путешествиях «Орел и решка» телеканала «Пятница» приезжала в Алтайский край. Фотографию с набережной в Барнауле в Instagram опубликовала ведущая Мария Горбань.

Мария Горбань.
Мария Горбань.
instagram.com/gorban_masha/

В октябре на телеканале выйдет новый сезон туристического шоу. Когда покажут выпуск про Алтайский край, пока неизвестно.

В сети появились видео и фото с «закулисья» съемок в Барнауле, Алтайском районе и на «Бирюзовой Катуни». Судя по снимкам, зрителям покажут достопримечательности Барнаула, знаменитый мед и широкую алтайскую душу.

В 2018 году программу снимали в Республике Алтай.

Как уже сообщал altapress.ru, в этой передаче зрители увидели, как Мария Горбань полетела на вертолете в горы и расслабилась в пантовой ванной. А ее соведущая Клава Кока посетила музей, где храниться мумия принцессы Укока.

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