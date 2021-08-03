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Жизнь

СК проверяет смерть сибирячки в ковидном госпитале, где «привязывали и не давали пить»

В Кемеровской области проверяют информацию о смерти пенсионерки, которую якобы привязывали к кровати в больнице, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Накануне местные СМИ сообщили, что 27 июля в ковидном госпитале скончалась пожилая жительница Новокузнецка.

Перед смертью пенсионерка позвонила родственникам и сообщила, что ей якобы не давали пить, привязывали к кровати и периодически запрещали пользоваться телефоном.

«У женщины был сахарный диабет, и до госпитализации она самостоятельно передвигалась и дышала», — подчеркнули в СМИ.

В региональном СК сообщили о начале проверке в горбольнице Новокузнецка.

«Выявлена информация, что в одно из медучреждений Новокузнецка была госпитализирована пожилая женщина, с которой медперсонал плохо обращался. Автор публикации отмечает, что пациентку в больнице связывали. Бабушка скончалась от заболевания. В медучреждении будет изъята вся необходимая следствию документация», — рассказали в ведомстве.

Также в рамках проверки уже опрашивают работников медучреждения.

Ранее трагический случай произошел в Новосибирской области, где в Искитимской ЦГБ покончил с собой пациент.

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