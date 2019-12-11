СК: районные чиновники в Алтайском крае закрывали глаза на захват земель

По версии следствия, чиновники знали о захвате сельхозземель и утилизации там химических отходов, но ничего с этим не делали.

Администрация района отдала в аренду компании «Анатон» земельный участок для размещения полигона ТБО, в, а июле 2012 года предприниматель самовольно захватил участок местности, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения за пределами предоставленного в аренду.

Более шести лет в нарушение федерального законодательства в сфере экологии, он ненадлежащим образом утилизировал химические отходы. Это причинило экологии ущерб и реальную угрозу, в деньгах эквивалентную 170 млн рублей. В отношении директора «Анатона» суд вынес обвинительный приговор. Как уже сообщалось, он получил штраф.

При этом чиновники все знали, но не контролировали действия фирмы.

К тому же, администрация отказалась в гражданском порядке взыскать с нарушителя причиненные преступлением денежные средства.

Ранее altapress.ru писал, что 10 декабря сотрудники ФСБ изъяли из администрации документы и мобильные телефоны сотрудников.