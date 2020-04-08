Следком России завел дело из‑за сатирического видео о коронавирусе

Уголовное дело возбуждено по факту «публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

«Один из пользователей социальной сети „Твиттер“ разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре „Вектор“, после чего путем взрыва умышленно распространен на территории России и КНР», — рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что создатель видео публично распространил ложную информацию.

Примечательно, что на видео не утверждается, а наоборот высмеивается вброшенная ранее неизвестными информация о происхождении коронавируса.

Что именно заинтересовало СК?

Автор ролика в своем Twitter рассказал, что «произошел выброс вируса, а потом подожгли леса в Сибири, чтобы вирус вместе с дымом улетел в Китай, и все это организовали массоны, чтобы отвлечь людей от правды — чтобы перестала распространяться правда о том, что земля плоская, а после эпидемии всем людям вживят чипы и чипированные станут геями, а людей без чипов облучат лучами с сотовых вышек».

Ирада Зейналова. кадр из видео.

Как пишет «Тайга.инфо», речь идет о видео пользователя Twitter под ником AlexanderThorn, который называет себя сатириком и имеет YouTube-канал.

«Друзья, на меня завели уголовное дело за вчерашний юмористический ролик, в котором я высмеиваю теорию заговора о происхождении коронавируса из Российской лаборатории. Причина: фейк о происхождении вируса. Следком, вы в адеквате?)))», — написал молодой человек.

На данный момент СК занимается проведением необходимых следственных действий, оперативно-розыскными мероприятиями по делу и сбором доказательств.

Напомним, ранее дело завели на жителя Кузбасса, который написал ложную информацию об одном «погибшем от коронавируса».

Примечательно, что накануне журналистка заявила в эфире НТВ, что в России более 40 тысяч погибших от коронавируса. Судя по всему, Следственный комитет не заинтересовало это «публичное распространение заведомо ложной информации».