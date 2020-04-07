Журналистка НТВ в эфире заявила, что в России более 40 тысяч погибших от коронавируса

Зейналова ведет шоу «Итоги недели». В ходе выпуска 6 апреля она сделала оговорку.
«Да, нам сейчас самим очень нелегко. Да, у нас сейчас каждый сидит и думает, что делать дальше. В России больше пяти тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших, больные в 79 регионах, под медицинским наблюдением больше 200 тысяч человек», — рассказала Зейналова.
При этом на инфографике, которая демонстрировалась за спиной, показывали официальную статистику.
Согласно этим данным, в России погибли 45 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, выздоровели 355 человек.
Напомним, накануне в Госдуме одобрили поправку против распространения фейковой информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах.
Согласно документу, вводится штраф в размере от 300 тыс. рублей до 700 тысяч или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до 18 месяцев.
Также нарушителя могут привлечь к обязательным работам на срок до 360 часов, исправительным работам на срок до 1 года или лишить свободы на срок до 3 лет.
Ранее сообщалось, что в Сибири число зараженных COVID-19 приближается к сотне, выздоровели 11 пациентов.