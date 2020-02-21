Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Скабеева пошутила над сибиряком, застрявшем на лайнере Diamond Princess

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» посмеялась над ситуацией, в которой оказался врач из Омска Сергей Попов, сообщает Om1.ru.

Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева.
скрин с трансляции "Россия 1"

Напомним, из-за вспышки коронавируса круизный лайнер Diamond Princess с 4 февраля пришвартован на карантин в Японии — в порту города Йокогама.

Гости программы разговаривали по телемосту с омским врачом-стоматологом Поповым, который застрял на лайнере.

После сюжета об эвакуации неинфицированных россиян с корабля, к эфиру подключился Попов, который не может покинуть свою «плавучую тюрьму», поскольку результаты его анализов на вирус еще не готовы.

Приглашенные эксперты и ведущие начали шутить над врачом (на 50-й минуте).

«Когда вы домой? Мы вас ждем! Потому что мы в Москве, а вы летите в Омск», — сказала Скабеева сдерживаясь от смеха.

Судя по всему, ведущая имела в виду, что если врач болен, то он прилетит заражать жителей Омска, а находящиеся в студии люди — в Москве.

Гости программы спросили у врача «какой рейс он будет заражать», сообщить об этом заранее «чтобы люди сдали билеты» и попросили «одному лететь в самолете».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость