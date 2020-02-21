Скабеева пошутила над сибиряком, застрявшем на лайнере Diamond Princess

Напомним, из-за вспышки коронавируса круизный лайнер Diamond Princess с 4 февраля пришвартован на карантин в Японии — в порту города Йокогама.
Гости программы разговаривали по телемосту с омским врачом-стоматологом Поповым, который застрял на лайнере.
После сюжета об эвакуации неинфицированных россиян с корабля, к эфиру подключился Попов, который не может покинуть свою «плавучую тюрьму», поскольку результаты его анализов на вирус еще не готовы.
Приглашенные эксперты и ведущие начали шутить над врачом (на 50-й минуте).
«Когда вы домой? Мы вас ждем! Потому что мы в Москве, а вы летите в Омск», — сказала Скабеева сдерживаясь от смеха.
Судя по всему, ведущая имела в виду, что если врач болен, то он прилетит заражать жителей Омска, а находящиеся в студии люди — в Москве.
Гости программы спросили у врача «какой рейс он будет заражать», сообщить об этом заранее «чтобы люди сдали билеты» и попросили «одному лететь в самолете».