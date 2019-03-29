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Жизнь

На улицы Барнаула вернули скамейки

Скамейки и урны возвращаются на улицы Барнаула после зимы. Они уже появились на пр. Ленина и других ключевых местах города, сообщили в мэрии 29 марта.

Благоустроенная аллея на проспекте Ленина
Благоустроенная аллея на проспекте Ленина
barnaul.org

Сотрудники «Горзеленхоза» расставили 49 скамеек и 32 урны на аллее по пр. Ленина, 35 скамеек и 15 урн вернули в Нагорный парк, шесть скамеек поставили на Обском бульваре, четыре скамейки и четыре урны — на площади Октября у памятника переселенцам на Алтай.

Когда установится тепло их будут красить, добавили в мэрии.

23 марта барнаульцы уже начали жаловаться в соцсетях на отсутствие скамеек.

«Можно было уже две-три недели назад вернуть лавки на место. Если где снег мешает, точечно отбросать. А то погода хороша, толпы гуляют, а сесть негде. Лавок надо ждать до конца апреля», — писал в Facebook житель Барнаула Игорь Янцен.

Сотрудникам «Горзеленхоза» также придется поработать и в туркластере. После зимы на лестнице в Нагорный парк, набережной Оби и других объектах «растаяли» некоторые дефекты.

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