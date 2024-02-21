Скандал семьи из Барнаула добрался до Первого канала

На жительницу Барнаула пожаловалась ее соседка. Она заявила, что женщина не справляется со своими детьми и разводит в квартире бардак.

Соседка решила пожаловаться на Первый канал в шоу "Мужское / Женское". Выпуск вышел 21 февраля.

Девушка рассказала, что устала от ежедневных криков и тараканов своей соседки. Женщина якобы не справляется со своими четырьмя детьми и разводит дома беспорядок, который провоцирует появление мелкой живности. Тараканы уже переползают и в другие квартиры.

На просьбы соседки убраться дома женщина реагирует агрессивно.

Главная героиня выпуска считает, что соседи наговаривают на нее и она справляется со своими обязанностями. Часто проводить уборку не хватает времени, а в остальном она хорошая мать.

О каком доме идет речь, не понятно.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в аварийном доме упала подпорка. Жители недоумевают удастся ли им съехать или потолок все-таки обрушится им на головы.

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