Собчак указала — Бузова ранее осуждала организацию «голой вечеринки» блогером Анастасией Ивлеевой, однако сама затем появилась на публике в откровенном наряде, пишет ura.ru.

Собчак заинтересовалась — почему «Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей «голую вечеринку» Бузовой на вечеринке VK в белье — можно?».

Между тем в Госдуме предложили ввести для артистов требования к одежде, указывает «МК». По мнению парламентария, не все представители шоу-бизнеса осознают важность своего поведения и влияния своего образа на широкую аудиторию.

Между тем Бузова извинилась за откровенный наряд на выступлении.

Ольга отметила, что вход на выступление был платный, там стояло ограничение по возрасту. К тому же, на фестивале она была не единственным артистом. Те, кто не хотел смотреть на Бузову, этого и не делали, заявила певица.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно», — заключила Ольга.

Ранее на детекторе лжи проверили отсутствие секса у Бузовой.

Это произошло во время шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ.

Бузова подтвердила свои слова, что последний раз интим в ее жизни был в 2021 году. Полиграфолог сказал, что заявления исполнительницы Бузовой правдивы.

Небольшой нюанс — это шоу ведет сама героиня проверки на детекторе лжи. Более того, как правило, сценарии программ прописываются заранее.

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