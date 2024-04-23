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Жизнь

На детекторе лжи проверили отсутствие секса у Бузовой

Теледива Ольга Бузова прошла проверку на детекторе лжи и ответила на вопрос о сексе.

Фан-встреча Ольги Бузовой. 14 января 2024 год
Фан-встреча Ольги Бузовой. 14 января 2024 год
altapress.ru

Это произошло во время шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ.

Бузова подтвердила свои слова, что последний раз интим в ее жизни был в 2021 году, указывает Lenta.ru. Полиграфолог сказал, что заявления исполнительницы Бузовой правдивы.

Небольшой нюанс — это шоу ведет сама героиня проверки на детекторе лжи. Более того, как правило, сценарии программ прописываются заранее.

Тем не менее, все было авторитетно заявлено в эфире. Выпуск доступен на Rutube.

Ранее в Барнауле фанаты встретились с Ольгой Бузовой. На встречу со звездой пришли сотни горожан, был заполнен весь магазин Л'Этуаль и торгово-развлекательный центр. Барнаульцы стояли в очереди, которая начиналась с самого эскалатора, где дежурил охранник и пропускал на спуск по несколько человек.

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