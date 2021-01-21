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21 января
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Жизнь

Скандальный футболист-драчун может уехать из России

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Фиорентину», сообщает «Рамблем» со ссылкой на журналиста Нобеля Арустамяна.

Снимок в Instagram Александра Кокорина.
Снимок в Instagram Александра Кокорина.
опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

В ближайшее время 29-летний игрок вылетит во Флоренцию для завершения сделки. Вероятно, Кокорин отправится в Италию уже 22 января.

Ранее стало известно, что клубы договорились о трансфере за 3,5 млн евро и процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать около 2 млн евро в год.

Чем прославился Кокорин

Напомним, в большой футбол Кокорин вернулся после скандальной выходки. Вместе с Павел Мамаев, находясь с компанией в столичном кафе, они устроили драку с посетителями — главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

После медики диагностировали у Пака закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы «Пекин» избили водителя одной из ведущих Первого канала Соловчука.

Суд приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

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