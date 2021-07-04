Скандальный отец Сергий идет под суд. Ранее он уже отсидел 13 лет за убийство

Следственный комитет РФ собщает , что завершено расследование уголовного дела в отношении Николая Романова, именовавшего себя схимонахом Сергием.

Сергию предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям — склонение к самоубийство, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправство и т.д.

В 2020 году Николай Романов уже бы отлучен от церкви. Но схимонах с этим не согласился, покидать монастырь на Урале отказался. Более того, он всячески препятствовал проведению религиозных обрядов и публично призвал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.

«Осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, Сергий опубликовал в сети Интернет видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства», — отмечается в официальном сообщении СК РФ.

Следком России также сообщает, что Николай Романов ранее был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы. После отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.

Ранее 44-летняя жительница Екатеринбурга потребовала привлечь схимонаха к уголовной ответственности за «оскорбление представителя власти», а именно — президента России.

Женщина отметила в своем заявлении, что Романов в своих видео «оскорблял нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также распространял о нем недостоверные данные».