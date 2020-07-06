Скандального отца Сергия требуют судить за оскорбление «нашего президента Путина»

На отца Сергия (Романова), ранее лишенного священного сана по решению церковного суда, подали заявление в полицию, сообщает URA.RU .

44-летняя жительница Екатеринбурга требует привлечь схиигумена к уголовной ответственности за «оскорбление представителя власти», а именно — президента России.

Женщина отметила в своем заявлении, что Романов в своих видео «оскорблял нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также распространял о нем недостоверные данные».

Также она привела 10 выражений, которые на всякий случай лучше не цитировать. Кроме того, она подчеркнула, что Романов фактически «укусил руку дающего».

«Как известно, Николай Романов судим за ДТП, в котором погиб человек, а также за грабеж и убийство. Выйдя из колонии, он вряд ли мог устроиться на хорошую работу или даже на простую — водителем, продавцом, грузчиком. Романов обвиняет и оскорбляет Путина. Наш президент все годы своего правления поддерживал РПЦ. И именно эта поддержка дала возможность Романову стать схиигуменом большого монастыря и получать средства для его строительства и содержания духовных „чад“», — негодует женщина.

Служба в храме Христа Спасителя. kremlin.ru

Также заявительницу задели слова Романова в отношении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

«Сегодня схимонах обзывает митрополита Кирилла „экуминистом“ и „врагом церкви и бога“. Если Церковь должна прощать оскорбления по Евангелию и подставлять вторую щеку, то в государстве, слава Богу, существуют Законы, которые никому не позволено нарушать!» — напомнила женщина всем верующим и неверующим.

Напомним, ранее соратники Романова заявили, что монастырь, о котором упомянула екатеринбурженка в своем заявлении, строили на пожертвования простых людей и РПЦ в этом не помогала.

В центре скандала священник оказался после того, как вместе с казаками «захватил» монастырь и потребовал отставки главы РПЦ.

Кстати, на территории именно этого монастыря накануне на Ксению Собчак напала монахиня, попутно оскорбляя телеведущую.