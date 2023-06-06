Скандально известная балерина заявила, что бросила пить

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсети, что больше не пьет спиртое.

Выяснилось, что она решилась на такой шаг после поездки на Мальдивы.

Также Волочкова вышла на связь с певцом Прохором Шаляпиным. Артист отметил, что приехал к танцовщице в гости. Балерина пошутила, что их встреча похожа на романтическое свидание, пишет Газета.Ru.

Ранее психиатр заявил, что у Волочковой "отрицание реальности". Это отрицание реальности, бегство от жизни, удовольствие важнее, чем работа. По словам специалиста, у Волочковой «длительный женский алкоголизм». Психиатр назвал балерину «капризной маленькой девочкой».

Между тем Джигурда решил войти в гарем «богини» Волочковой. По его словам, он поддерживает дружбу с Анастасией Волочковой и относится к ней как к дочери.

Актер уверен, что балерина могла бы создать гарем, и в него бы выстроилась очередь. Ранее 46-летняя балерина Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем.