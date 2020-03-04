Скандально известный священник заявил, что девочкам не нужно ходить в школу

Священник Дмитрий Смирнов уверен, что образование девочкам не нужно — для них гораздо важнее уметь ухаживать за маленькими детьми, чем посещать школу, сообщает « Рамблер Новости ».

«Это же важнее — семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям?», — сказал священник.

Также, по мнению протоиерея, людям следует отказаться от родственников, недвижимости и денег, так как только любовь к Иисусу приведет к вечной жизни, пишет nation-news.ru. А современный мир, по словам Смирнова, ведет прямо в преисподнюю.

Протоиерей сделал такое заявление в эфире радио «Радонеж».

Священнослужитель получил скандальную известность за свои высказывания по поводу гражданского брака — он назвал женщин, живущих в гражданском браке «бесплатными проститутками», а мужчин «национальной катастрофой».

В РПЦ заявили, что слова Смирнова — «неудачный троллинг», который не призван оскорбить кого-либо. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своем Facebook, что заявление протоиерея Димитрия Смирнова о гражданском браке может привести к тому, что некоторые в очередной раз назовут всех верующих «мракобесами».