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Жизнь

Это троллинг. В РПЦ отреагировали на слова священника о «бесплатных проститутках»

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «неудачным троллингом» слова протоиерея Дмитрия Смирнова. Тот сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками», пишет РИА «Новости».

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«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не „в РПЦ считают“, но мнение одно лишь священника», — отметил Легойда. Сам он считает, что позволять себе подобные высказывания недопустимо.

«Извечная путаница с гражданским браком — в строгом смысле слова „гражданский брак“ — это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком — это совместная жизнь без регистрации», — уточнил Легойда.

Представитель РПЦ также добавил, что Смирнов «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

Ранее сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, комментируя заявление протоиерея о гражданском браке, заявила, что сказанное им некрасиво и неправильно.

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