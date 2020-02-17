Это троллинг. В РПЦ отреагировали на слова священника о «бесплатных проститутках»

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не „в РПЦ считают“, но мнение одно лишь священника», — отметил Легойда. Сам он считает, что позволять себе подобные высказывания недопустимо.

«Извечная путаница с гражданским браком — в строгом смысле слова „гражданский брак“ — это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком — это совместная жизнь без регистрации», — уточнил Легойда.