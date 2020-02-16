Союз женщин России обвинил РПЦ в грубости в ответ на «бесплатных проституток»

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью <…> Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании. — Прим. ред.) — нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», — сказала РИА Новости Лахова.
По ее словам, РПЦ все-таки выступает за традиционную семью.
«Пытаются сказать, что семья — это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности. Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях», — добавила председатель Союза.