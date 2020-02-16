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Жизнь

Союз женщин России обвинил РПЦ в грубости в ответ на «бесплатных проституток»

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, комментируя заявление протоиерея о гражданском браке, заявила, что сказанное им некрасиво и неправильно.

Свадьба. Семья
Свадьба. Семья
С00

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью <…> Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании. — Прим. ред.) — нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», — сказала РИА Новости Лахова.

По ее словам, РПЦ все-таки выступает за традиционную семью.

«Пытаются сказать, что семья — это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности. Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях», — добавила председатель Союза.

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