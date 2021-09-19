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Жизнь

«Скандинавская езда». В Барнауле автомобиль катался по Трассе здоровья, где ходят люди

На Трассе здоровья, где люди оздоравливаются, гуляют и занимаются скандинавской ходьбой, заметили автомобиль, сообщает «Инцидент Барнаул».

Автомобиль на Трассе здоровья в Барнауле.
Автомобиль на Трассе здоровья в Барнауле.
кадр из видео.

Автомобиль на «оздоровительной трассе» заметили днем 19 сентября.

«Катались с детьми на велосипедах. По пешеходной зоне, где автомобильное движение запрещено, ехал „король дороги“ на Toyota Mark II, который наплевал на людей и правила», — рассказал автор видео.


В комментариях к записи отметили, что водитель, возможно, ездил «за грибами». Напомним, грибы в таком контексте стали мемом после скандала с кокаином и сыном известного алтайского бизнесмена.

«Это инвалид. Ходить не может, коляски нет. Вот и ехал, дышал чистым воздухом, оздоравливался», — пошутил один из барнаульцев.

Некоторые отметили, что автомобиль ехал очень медленно и опасность не создавал. Тем более, там ранее ездили машины — до того, как сделали пешеходную зону.

Ранее сообщали про жителя Бийска, который на внедорожнике покорил лестницу и едва не сбил людей.

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